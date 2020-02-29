Папа Франциск отменяет официальные встречи на протяжении уже трех дней из-за сильной простуды. С понтификом это происходит впервые за все время его пребывания на посту главы католической церкви.

Об этом в субботу, 29 февраля информирует издание Associated Press.

Сообщается, что Франциск, который еще в детстве потерял часть легкого, работает из своей резиденции в отеле Санта-Марта в Ватикане и продолжает принимать людей. Так, сегодня закрытые встречи понтифик с главой епископской канцелярии Ватикана, послами Франциска в Ливане и Франции и украинским архиепископом.

Однако из-за плохого самочувствия лидер католиков отменил прием в Апостольском дворце. Ожидается, что в воскресенье Франциск покинет Ватикан с высокопоставленными чиновниками Святого Престола на неделю духовных учений в одной из деревень Рима.

Журналисты отмечают, что понтифик в последний раз появлялся на публике в среду. Очевидцы рассказали, что Франциск на протяжении всей встречи кашлял и сморкался, а на следующий день он отменил мессу. Также в пятницу он пропустил мероприятие с участниками конференции в Ватикане, посвященной искусственному интеллекту.

Стоит отметить, что Ватикан не раскрыл подробностей заболевания Франциска, заявив только, что у него "слабое недомогание".

Напомним, что болезнь понтифика возникла на фоне всеобщей тревоги в Италии по поводу вспышки коронавируса, от которой заболело более 800 человек.

Ранее мы писали о том, что завтра итальянские футбольные клубы "Интер" и "Ювентус" проведут матч без зрителей из-за эпидемии смертельного вируса в стране.