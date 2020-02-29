В Черновцах в инфекционное отделение госпитализировали мужчину, который недавно вернулся из Италии. У него подозревают коронавирус.

Как передает пресс-служба Черновицкой ОГА, вернулся в Украину он 26 февраля.

"В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализированы черновчанина. Он с 21 февраля путешествовал по Италии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в пятницу, 28 февраля, мужчина пожаловался на высокую температуру и першение в горле.

Видео: facebook.com/cvODA

Напомним, китайские студенты отказались пускать в киевское общежитие своих соотечественников, которые недавно прибыли в Украину, из-за боязни заразиться коронавирусом. Их отправили в Александровскую клиническую больницу, чтобы там им измерили температуру.

Также "Страна" писала, что Кабинет Министров Украины готов к тому, чтобы объявить карантин, если в Украине будет зафиксирован коронавирус из Китая Covid-19. Карантин затронет транспорт, туризм и другие отрасли.

Ранее мы писали, что Украина готовится к тому, что в страну, возможно, придет коронавирус. Так в Украину привезут тесты, которые за 15 минут определят у человека наличие коронавируса. Кроме того, в украинских больницах медиков просят отложить плановые операции в ожидании вспышки коронавируса.