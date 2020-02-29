Погибший муж блогерши Екатерины Диденко, который погиб в результате неудачного эксперимента на дне рождения супруги, самостоятельно производил сухой лед. Как известно, пара уже проводила эксперименты над веществом до трагедии.

На снимке, который опубликован на странице девушки в Instagram, Валентин позирует на улице возле огнетушителя и нескольких сумок, из которых валит белый плотный дым.

"Произошел прорыв: он сам придумал, сам все купил и провел эксперимент, а не я. Видели в Stories? Это просто бомба: что получится, если взять огнетушитель, сумку, швабру, поджечь… И реально, получается бомба", - говорится в описании.

В комментарии одному из подписчиков Диденко, который поинтересовался, зачем проводить этот эксперимент, блогерша сказала, что таким образом они "вспоминали его свойства".

Скриншот: instagram.com/didenko.katerina

Напомним, вследствие трагедии на вечеринке российской Instagram-блогерши Екатерины Диденко три человека погибли. А больнице скончался ее муж Валентин, кроме того, умерли еще двое гостей.

Ранее "Страна" писала, что в Москве празднование 29-летия Instagram-блогера Екатерины Диденко обернулось трагедией. Два человека погибли, еще двое попали в больницу, прыгнув в бассейн, куда засыпали 25 кг сухого льда.