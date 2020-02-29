В московском метро произошла драка между футбольными болельщиками столичных "Спартака" и "Динамо". В результате инцидента несколько человек получили травмы.

Об этом сообщает издание 360 со ссылкой на сведения очевидцев.

В субботу, 29 февраля, на станции метро "Маяковская" произошла потасовка между сотнями футбольных хулиганов. В последствии драка переместилась на улицу, где правоохранителям удалось задержать несколькоих фанатов.

"На платформе фанаты "Динамо" устроили засаду и неожиданно напали на "спартачей". В ходе драки некоторые из них получили травмы и не смогли выйти из метро. Драка переместилась на улицу, разбившись на одиночные поединки", - рассказал очевидец происшествия.

Отметим, что московское "эль-классико" между "Спартаком" и "Динамо" началось в 15:30 по Киеву. На момент написания новости "красно-белые" вели со счетом 2:0.

Напомним, что в прошлом году подобный конфликт разгорелся между футбольными болельщиками во Львове, где на площади Рынок произошла массовая драка.

Также мы писали о том, что клуб "Спартак" был оштрафован в 2018 году за то, что фанаты команды выкрикивали расистские кричалки во время матчей.