В Сумах собака помогла спасти хозяйку, которая провалилась на дно 3-х метрового погреба. Для ликвидации последствий пришлось привлечь спасателей.

Как передает пресс-служба МВД, собака побежала к дочери хозяйки и всячески показывала, что нужно идти за ней. Сама девушка при этом собиралась на работу.

"28 февраля в 13:30 спасателям поступило сообщение, что в Сумах по ул. Низовская, на территории частного домовладения, на дно 3-х метрового погреба упала женщина 1960 года рождения. Для оказания помощи к месту происшествия выехали отделения очередного караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

После того, как женщина провалилась, ее собака побежала в дом к ее дочери, которая собиралась на работу.

Скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua

"Собака вовсю привлекала к себе внимание и показывала, что нужно идти за ней. Уже через считанные минуты, благодаря Баффи, женщина была в сарае, со дна погреба которого доносился голос ее мамы", - подчеркивается в сообщении.

Спасателям пришлось использовать специальное снаряжение, чтобы поднять женщину со дна погреба.

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