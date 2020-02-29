Тина Кароль в маске уже приготовилась к коронавирусу в Украине. Фото: Скриншот из видео

В то время, как коронавирус COVID-19 проник едва ли не каждую страну мира, украинская поп-звезда Тина Кароль приготовилась защищаться от него. 

Так, артистка предстала перед поклонниками в черной маске.

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Оберігайте себе та інших. Бути готовим означає спокій! Здоров’я нам. Бережіть близьких та себе 🙏 #tinakarol #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

"Оберегайте себя и других. Быть готовым означает спокойствие! Здоровье нам. Берегите близких и себя ", - пожелала Кароль своим подписчикам.

Стоит отметить, что певица нечасто подписвает свои посты в Instagram - наверное она посчитала эпидемию коронавируса действительно важным поводом для обращения к своим фанатам.

Напомним, что смертельное заболевание пока не проникло в Украину, однако соседние страны, такие как Беларусь, Литва, Германия уже вовсю страдают от эпидемии.

Также мы писали о том, что судьи Нацотбора, в состав которых входит и Кароль, были единодушны с телезрителями в выборе конкурсанта от Украины на будущее Евровидение-2020 - страну представит группа Go-A.

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