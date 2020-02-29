В Польше запланированы крупнейшие за последние 25 лет военные маневры НАТО Defender-Europe 20, в которых возьму участие 37 тысяч военных. Из низ большая часть будет из Соединенных Штатов.

Как рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter, сейчас американские войска базируются в Германии и Великобритании. В их составе будет несколько десятков машин.

Фото: twitter.com/mblaszczak

"Мы начали крупнейшие за много лет учения Defender-Europe 20. В них примут участие 37 тыс. солдат, в том числе 20 тыс. из США. Первые военнослужащие армии США уже пересекли польскую границу", - сказал он.

Фото: twitter.com/mblaszczak

Уточним, что в течении нескольких недель в Польше будут значительные силы американских военных. Большую часть войск планируется перебросить при помощи железной дороги. Однако задействованы также будут гражданские аэродромы.

Фото: twitter.com/mblaszczak

"Если какой-либо случай появится, мы в Польше готовы предоставить помощь такому человеку. Во-первых, есть процедуры, во-вторых, больницы готовы к тому, чтобы эффективно действовать в случае угрозы", - подчеркнул он.

Видео: YouTube/The U.S. Army

Напомним, Минобороны США провело отработку действий военных частей и подразделений различных родов войск на случай ядерного удара России по странам НАТО.

Также "Страна" писала, что с 10 по 14 февраля совместная американско-украинская миссия выполняла наблюдательный полет над территорией РФ. Российские специалисты сопровождали представителей Украины и США на борту самолета наблюдения.