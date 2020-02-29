Несмотря на подписанное сегодня соглашение между США и Талибаном, перспективы мира в Афганистане все еще остаются неопределенными. Многие в стране опасаются, что американцы просто бросают их на произвол судьбы.

Об этом пишет The New York Times.

"Афганцы и многие в этом регионе обеспокоены тем, что Соединенные Штаты могут просто покинуть Кабул так же, как покинул регион Советский Союз несколько десятилетий назад", - пишет издание.

Советские войска были выведены из Афганистана в 1989 году. А уже через три года власть просоветского режима Наджибуллы была свергнута. А сам он был в 1996 году после мучительных пыток казнен талибами.

Напомним, согласно заключенному в Дохе соглашению войска стран НАТО должны быть выведены из Афганистана в течение 14 месяцев, при условии, что талибы будут выполнять условия договоренностей.

Представители движения "Талибан" в Дохе, подписавшие соглашение, заявили, что они обеспечат со своей стороны выполнение мирного плана.

При этом, в соответствии с подписанным соглашением, талибы хотят, чтобы 5000 боевиков были освобождены из афганских тюрем, но не ясно, пойдет ли на такой шаг афганское правительство.

Напомним, что сегодня представители Соединенных Штатов подписали мирное соглашение с афганской группировкой "Талибан" в присутствии наблюдателей. Документ призван положить конец военному конфликту, который продолжается уже почти 20 лет.

Ранее подписание сделки анонсировал президент США Дональд Трамп, который пытается аккумулировать свой рейтинг перед грядущими выборами в стране.