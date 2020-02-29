Украинские правоохранители привлекли к административной ответственности моряков, которых освободили россияне после инцидента в Азовском море. Перед этим их допросили в Бердянске.

Как передает пресс-центр Госпогранслужбы, на сам корабль был наложен запрет на выход в море сроком на 30 дней.

Так, судно с рыбаками возвращали корабли БУ ПС ФСБ России неподалеку от порта в Бердянске. После проверки документов выяснилось, что это именно тот корабль, который был задержан в Азовском море.

"За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море, каждого из рыбаков привлекли к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.

Видео: YouTube/Державна прикордонна служба України

Напомним, задержание российскими пограничниками украинского судна с четырьмя рыбаками произошло 15 февраля. В связи с этим МИД Украины выразило протест в связи с задержанием Россией украинских рыбаков в Азовском море.

Также сообщалось, что задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве.

Во вторник, 25 февраля, их освободили из-под ареста.