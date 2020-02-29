Представители Соединенных Штатов подписали мирное соглашение с афганской группировкой "Талибан" в присутствии наблюдателей. Документ призван положить конец военному конфликту, который продолжается уже почти 20 лет.

Как передает "Интерфакс", на церемонии присутствовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Так, Соединенные Штаты и партнеры по НАТО взяли обязанность вывести войска из Афганистана на протяжении 14 месяцев при условии, что талибы не будут нарушать соглашения. Сперва военный контингент сократят до 8,6 тысяч человек в течение 135 дней со дня подписания соглашения в Дохе.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп утверждал, что афганское движение "Талибан" хочет заключить с ними сделку, что позволит закончить военный конфликт в регионе. Причиной этого он считает усталость противника.

Ранее подобную версию озвучивал Госсекретарь США Майк Помпео. Он подтвердил, что Вашингтон готовится подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля.