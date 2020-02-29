В Винницком городском суде против хулиганов, которые устроили погром в горсовете Жмеринки, распылили слезоточивый газ. Задержанным избирают меру пресечения, судебная охрана пускает всех только после досмотра. У суда собрались полсотни протестующих

Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает пресс-служба Службы судебной охраны на своей странице в Facebook.

У здания суда собрались около 50 человек, в том числе представители общественных организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины".

Охрану возле суда усилили. С целью недопущения провокаций сотрудники совершали досмотр вещей посетителей суда.

"В 10:20 группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего досмотра. Сотрудники Службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестный распылили газ слезоточивого и раздражающего действия".

Их вытеснили из здания суда, сейчас заседание продолжается.

"Сотрудники Службы судебной охраны допускают в зал судебных заседаний только лиц, внесенных судебными распорядителями в соответствующие списки", - сообщает пресс-служба.

Скриншот: Facebook/Служба судової охорони

Фото: Facebook/Служба судової охорони

Напомним, 27 февраля около 11:00 в городе Жмеринка более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна. В результате пострадали полицейские.

Полиция задержала почти два десятка человек после погрома в Жмеринском горсовете и открыла два дела. Всем задержанным вручили подозрение.