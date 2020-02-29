В Днепре на Рубиновом бульваре в результате взрыва осколочного снаряда 7-летнему ребенку оторвало кисть руки. Также он получил осколочные ранения туловища.

Как передает "Днепр Оперативный", инцидент произошел в субботу, 29 февраля, около 10:50 дня.

"Свидетели жуткого инцидента начали сразу же помогать пострадавшему ребенку и вызвали скорую. Предварительно, у ребенка очень серьезные травмы - оторвана кисть руки и осколочное ранение туловища. На место инцидента сразу же вызвали полицию", - говорится в сообщении.

Фото: dnepr.express

В результате исследования места взрыва, был обнаружен предмет, похожий на взрыватель от 125-мм снаряда. Сейчас мальчика госпитализировали в больницу на Космической. Медики борются за его жизнь в реанимации.

"Собираем бригаду для операции", - сказал директор детской областной больницы на Космической Хитрик Александр Львович.

Фото: dnepr.express

Напомним, в Днепре вернувшийся из зоны ООС мужчина устроил взрыв в подъезде многоквартирного дома - под дверью квартиры, где живет его бывшая жена. Инцидент произошел на жилмассиве Красный Камень. Мужчина, которого бывшая жена не пускала в квартиру сначала пытался выбить дверь, а затем устроил взрыв.

Также "Страна" писала, что 23 января в Днепре скончалась 17-летняя девушка, которая 21 января пострадала при взрыве петард на балконе одной из жилых многоэтажек левого берега города