Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину с просьбой оставить его с режимом Башара Асада наедине.

Как передает Haberturk, об это турецкий лидер заявил во время встречи с законодателями в Стамбуле. В отличии от Путина, его войска в страну вошли "по приглашению сирийского народа".

"Я сказал Путину вчера: "Что ты делаешь? Уйдите с нашего пути и оставьте нас с режимом Асада один на один. Поверьте нам, мы сами сделаем, что нужно",- сказал он.

Также Эрдоган уточнил, что "пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем".

Напомним, 27 февраля в результате удара российской авиации под Идлибом убиты десятки турецких военных. В ночь на 28 февраля армия Турции нанесла ответные удары по позициям сирийцев в Идлибе. Военные Сирии потеряли комплексы "Бук" и "Панцирь", 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

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