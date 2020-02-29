Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился к согражданам с просьбой не раскупать туалетную бумагу на фоне происходящего с коронавирусом. Никаких перебоев с производством этого товара не будет.

Как передает "ТАСС", ранее в сети распространилась информация о том, что якобы туалетную бумагу и медицинские маски делают из одного материала.

"Сейчас ходят слухи, которые не соответствуют действительности. Все производство туалетной бумаги находится в Японии. Есть достаточный запас этого товара. Я прошу вас отнестись спокойнее к закупочной деятельности", - сказал Абэ во время конференции в Токио.

Уточняется, что сейчас в магазинах висят таблички, согласно которым в одни руки продают не больше одной упаковки туалетной бумаги.

Напомним, вспышка коронавируса в мире заставила власти Японии отменить фестиваль цветения и любования сакурой, который был запланирован на апрель. На него обычно приходили около миллиона туристов.

Также "Страна" писала, что во вторник, 25 февраля, впервые число новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 вне границ Китая превысило количество заболевших в этот день внутри страны, оказавшейся родиной смертельно опасного вируса.