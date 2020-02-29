Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло одно из дел, которое оно ведет против Олега Гладковского-Свинарчука, бывшего заместителя секретаря СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) при времен президентства Порошенко. Дело касается покупки портрета Путина у одной из украинских художниц.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Руслан Волынец.

Он сообщил, что НАБУ закрыло одно из производств против Гладковского по декларированию недостоверной информации.

"Речь идет об истории с заключением договора купли-продажи антивоенной художественной инсталляции "Лицо войны" украинской художницы, на которой из фронтовых гильз изложены лицо президента РФ. Она была приобретена моим клиентом с целью демонстрации иностранным партнерам лицо истинной причины войны на украинском востоке. Часть из потраченных на картину денег была направлена ​​на помощь украинским военным", - говорится в собщении.

По словам адвоката, картина не имеет никакого отношения к обвинениям, которые предъявлялись на суде против Олега Гладковского по поводу о коррупции в обороне.

"После пяти месяцев расследования, следствием было установлено, что Гладковский О.В. не совершал такого правонарушения. Отмечу, что на этом с первого дня расследования и в течение его проведения, настаивала сторона защиты", - заявил Волынец.

Скриншот: Facebook/Руслан Волинець

Напомним, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны и фигурант дела о хищениях в "Укроборонпроме" Олег Гладковский в четверг, 17 октября, пытался вылететь из Украины, но его не выпустили из страны. После этого он был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины в ресторане районе ресторана Kidev на Бориспольской трассе.

Однако, после этого его сын Игорь Гладковский, который также подозревается в хищениях государственных средств на закупках техники и запчастей для армии заявил, что Олега Гладковского задержали из-за картины "Лицо войны", которую приобрел Гладковский-старший. Это портрет Владимира Путина, выполненный из гильз.

После на суде по избранию меры пресечения Гладковскому-старшему было сказано, что НАБУ расследует дело по картине, купленной Гладковским, НАБУ подозревало его в декларировании недостоверной информации. Но прокурор сказал, что там недостаточно доказательств, чтобы предъявлять подозрение, так что в подозрении о ней не говорилось.