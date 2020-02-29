Китайские студенты отказались пускать в киевское общежитие своих соотечественников, которые недавно прибыли в Украину, из-за боязни заразиться коронавирусом. Их отправили в Александровскую клиническую больницу, чтобы там им измерили температуру.

Как передает "Главком", об этом в пятницу, 28 февраля, рассказала заведующая этой же больницы Татьяна Гайнудтинова.

"Мы померили им температуру", - сказала она.

В то же время Гайнудтинова рассказала, что нельзя просто так приезжать в больницу и проверяться.

"Хотя со временем всех желающих, конечно, можно будет охватить, как это произошло в случае с тестирования на ВИЧ. Раньше не было возможностей проверить всех, а сейчас без проблем, пожалуйста. Так будет и с коронавирусом", - уточнила она.

Напомним, Кабинет Министров Украины готов к тому, чтобы объявить карантин, если в Украине будет зафиксирован коронавирус из Китая Covid-19. Карантин затронет транспорт, туризм и другие отрасли.

Ранее мы писали, что Украина готовится к тому, что в страну, возможно, придет коронавирус. Так в Украину привезут тесты, которые за 15 минут определят у человека наличие коронавируса. Кроме того, в украинских больницах медиков просят отложить плановые операции в ожидании вспышки коронавируса.