Украинский институт Национальной памяти опубликовал на своей странице в Facebook фотографии осовремененных украинских исторических персонажей. Среди них есть главнокомандующий УПА Роман Шехевич.

Об этом говорится на странице Института в Facebook.

"Еще в ноябре 2019-го Институт представил в Одессе ростовые фигуры осовремененных исторических деятелей. Это один из способов, которым мы делаем историю популярной. Радуемся, что фигуры понравились посетителям наших мероприятий".

Скриншот: Facebook/Український інститут національної пам'яті

Ниже под постом представлены фотографии четверых деятелей украинской истории, которые одеты в современную одежду. Деятели держат в руках таблички со своими цитатами. Среди них последний кошевой отаман Сичи Петро Калнышевский, землевладелец и издатель Евгений Чикаленко, министр морских дел УНР Михаил Белинский, главнокомандующий УПА Роман Шухевич.

То, что Институт директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский возмутился тем, что Институт популяризует главнокомандующего УПА.

Фото: Facebook/Український інститут національної пам'яті

"Новые тенденции в Украинском институте нацпамяти: изображать нацистского коллаборанта и военного преступника, гауптмана 201-го шуцманшафт - батальона вспомогательной полиции Романа Шухевича как хипстера. Они думают, что если нарядить его в модный костюмчик, то он уже не преступник и убийца", - выразил свое мнение Долинский.

Скриншот: Facebook/Eduard Dolinsky

Ранее "Страна" писала, что украинский институт нацпамяти решил, что возвращение имени маршала Жукова проспекту в Харькове "оскорбляет память о ветеранах".

Также мы рассказывали, что глава Института нацпамяти призвал не участвовать в параде "победобесия" в Москве 9 мая.