На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 4 марта, парламентарии могут рассмотреть вопрос об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, а также отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники в Офисе президента.

"По увольнению обоих политическое решение руководство страны уже приняло. С вероятностью близкой к 100% вынесут вопрос по Сытнику на голосование. По Рябошапке идут подготовительные мероприятия. Нужно собрать 150 подписей депутатов. И этим уже занимаются", - говорит источник.

Как уже писала "Страна", претензии к Сытнику у Офиса президента связаны с неэффективностью его работы и с подозрениями в связях с окружением Порошенко. Более того, он внесен в реестр коррупционеров, что стало непосредственным поводом для регистрации постановления об отставке Сытника, под которым подписалось 216 депутатов.

Что касается Рябошапки, то источник рассказал, что главной причиной возможной увольнения является торможение дел по Порошенко ст стороны Офиса генпрокурора, а также отказ согласовывать вынесение "подозрения" экс-президенту.

Напомним, аналогичное мнение высказал ранее и юрист Андрей Портнов. Он считает, что внеочередное заседание Верховной Рады является плохим сигналом для главы НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапки.

Ранее "Страна" писала, что в Раду уже внесено представление об отставке директора НАБУ Артема Сытника, так как он внесен в реестр коррупционеров. Кроме того, обсуждается возможность отставки генерального прокурора Рябошапки.