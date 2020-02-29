Украинские пограничники в аэропорту "Жуляны" отказали во въезде в страну главному редактору российского телеканала RTVI Алексею Пивоварову, поскольку он не смог подтвердить причину пребывания в стране.

Как он рассказал у себя на странице в Facebook, постановление об этом ему вручили "три грустных пограничника".

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва — вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке. В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине. Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета", - сказал он.

Пивоваров утверждает, что решение о запрете на въезд ему закрыли "наверху".

"Поскольку у меня все это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т.д), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху. Ребята были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели, и что при исполнении ничего не положено говорить от себя. Мне тоже жаль, друзья. И я, пожалуй, тоже ничего не буду говорить, потому что люблю Украину и переживаю за нее", - подчеркнул он.

Скриншот: facebook.com/alexey.pivovarov.16

Уточним, что 6 сентября 2018 года в Украине была ограничена трансляция канала RTVI, поскольку он нарушает закон Украины "О телевидении и радиовещании". Тогда утверждали, что на момент проверки обнаружили трансляцию фильмов в актерами, которые внесены Министерством культуры в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Родился Пивоваров в 1974 году и уже с 14 лет работал внештатным корреспондентом. В 2013 году ушел работать из НТВ в "СТС Медиа", где взял на себя руководство трансмедийными проектами.

Фото: facebook.com/alexey.pivovarov.16

Отметим, что в сентябре 2019 года Пивоваров снял большой репортаж о жизни мирных жителей в "ДНР".

Напомним, российская поп-певица Чичерина, которая часто выступала в поддержку так называемых "ДНР" и "ЛНР", выложила в сеть фотографию, якобы сделанную в международном аэропорту "Борисполь". В свою очередь пограничники заявили, что артистка границу не пересекала.

Также "Страна" писала, что сотрудники пограничной службы запретили въезжать в Украину троим гражданам РФ, которые собирались выступить в Киеве с лекциями и тренингами.