Google поисковик в субботу, 29 февраля, разместил на стартовой странице дудл - интерактивный логотип - в честь високосного года. При нажатии на дудл выдается поисковой запрос о том, что такое високосный год.

Найти дудл можно на главной странице поисковика.

В центре дудла изображена цифра 29, а по бокам от нее – 28 и 1. Дудл является олицетворением того, что 29 февраля случается только раз в четыре года.

Високосный год - календарный год, содержащий в солнечных календарях дополнительный день, в лунно-солнечных календарях - дополнительный месяц для синхронизации с астрономическим или сезонным годом

Ранее "Страна" писала, что в Google отпраздновали дудлом 21-летие своего поисковика.

Также мы рассказывали, что Google создала дудл к годовщине падения Берлинской стены.