Вспышка коронавируса в мире заставила власти Японии отменить фестиваль цветения и любования сакурой, который был запланирован на апрель. А в Германии отменили крупнейшую в мире туристическую выставку ITB-2020, которая должна была состоятся 4-8 марта.

Как передает "Интерфакс", мероприятия были отменены с целью недопущения еще большего распространения болезни.

В Японии, к примеру, все традиционные мероприятия были отменены, однако все желающие смогут самостоятельно наблюдать за деревьями в парках Токио и Осаки. На фестиваль обычно приходили около миллиона туристов.

А вот в Германии организаторы выставки заявили, что отменить встречу пришлось из-за требований чиновников.

"Органы здравоохранения округа Шарлоттенбург-Вильмерсдорф повысили требования и настаивают, чтобы все участники предоставили организаторам выставки информацию о том, не были ли они перед приездом в Берлин в зараженных районах и не общались ли с людьми, приехавшими из таких районов. Мы не в состоянии выполнить все эти требования", - говорится в заявлении выставочного центра Messe Berlin, который организует ITB.

Обратим внимание, что это впервые за 54 года существования форума его пришлось отменить организаторам. В этом году там планировали взять участие 10 тыс. компаний из 180 стран.

Напомним, в Румынии жители региона Арджеш с вилами и топорами вышли на акцию протеста против размещения там на карантин зараженных коронавирусом.

Также "Страна" писала, что в нынешнем году впервые за 73 года не состоится Женевский автосалон 2020. Его проведение отменили после того, как правительство Швейцарии запретило все крупные мероприятия из-за распространения коронавируса.