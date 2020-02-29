Из Турции в Евросоюз ушло уже 18 тысяч сирийских беженцев из Сирии. Анкара больше не будет закрывать границу с Евросоюзом. президент заявил, что не будет кормить беженцев.

Об открытии границы страны с Евросоюзом для сирийских беженцев сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкий портал NTV.

"Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово. Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев", - сказал Эрдоган.

Он напомнил, что на территории Турции находятся 3,7 миллионов сирийских беженцев и Турция просто не сможет выдержать новую волну беженцев.

Ранее "Страна" писала, что Турция заявила об ударах по 200 объектам сирийской армии и значительных потерях противника.

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