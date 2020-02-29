Местные жители сожгли часть больницы в иранском городе Бендер-Аббас. Причина в том, что в больницу без их согласия доставили больных коронавирусом.

Об этом сообщает телеканал Iran International.

В клинику из города Кума, где наблюдается мощная вспышка заболевания коронавируса, было доставлено десять заболевших. Поэтому вечером в пятницу, 28 февраля, протеестующие подожгли клинику Тохид Бандар Аббас, где находились пациенты с коронавирусом. О жертвах и потерях не сообщается.

Специалист по связям с общественностью Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян сообщил порталу Al Arabiya, что информация о перевозке в Бендер-Аббас коронавирусных больных - ложь.



ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به #کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس، شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه، بخشی از آن را به آتش کشیدند. pic.twitter.com/CQVM7noFcQ

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 28, 2020

Видео: Twitter/Iran International

Количество заражённых китайским коронавирусом нового типа в мире уже превысило 85 тысяч человек. Абсолютное большинство из них находятся в Китае. По всему миру умерли 3000 человек.

Ранее "Страна" писала, что в Румынии жители региона Арджеш с вилами и топорами вышли на акцию протеста против размещения там на карантин зараженных коронавирусом.

Также мы рассказывали, что появилось видео, как женщины около Новых Санжар забрасывают камнями автобусы с украинцами из Уханя.