Вследствие трагедии на вечеринке российской Instagram-блогерши Екатерины Диденко три человека погибли. А больнице скончался ее муж Валентин, кроме того, умерли еще двое гостей.

Об этом сообщила сама блогерша на своей странице в Instagram в разделе историй.

"Вали больше нет с нами...Больше ничего не могу сказать, я написала записку о неразглашении информации".

Все события блогерша публиковала в своей истории, показывая как моменты веселья, так и моменты с рассказами о трагедии сразу после этого. Не забывала при этом она и проставлять фильтры. У пары остались маленькие дети.

32-летний муж Екатерины Валентин Диденко умер в больнице. Он помогал своей жене вести блог "Аптечный Ревизорро", у которого на данный момент больше миллиона подписчиков.

"Вчера не ревела, а сегодня меня прям прорвало. Вчера я думала, что это сон, а сегодня Настя (дочь) проснулась и говорит: "А где папа?" Не знаю, что ей сказать. Те, кто может оказать профессиональную психологическую помощь, напишите сюда. Даже не знаю, куда обращаться. Не знаю, как рассказать Насте, она уже все понимает. Подходит и спрашивает: "А почему ты плачешь?", - делится Диденко.

Всего на дне рождения блогера было 18 человек. Среди них беременная сестра Екатерины - Анна Диденко. Ей тоже оказывали помощь.

В субботу, 29 февраля, Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Погибли три москвича. Также в больнице находятся несколько пострадавших.

Причиной несчастья стал сухой лед, который бросили в бассейн. Вследствие этого произошедшей химической реакции из кубиков льда начал активно выделятся углекислый газ, находившиеся в воде люди получили сильные химические ожоги легких.

Запись видео на YouTube

Ранее "Страна" писала, что лауреат премии "Грэмми" призналась в Instagram, как ее насиловали, накачав наркотиками.

Также мы рассказывали, что блогеру дали 14 лет тюрьмы за попытку вооруженного захвата доменного имени.