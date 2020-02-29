Очередная "зрада" распространилась в прокурорском сообществе после выплаты февральской зарплаты в отреформированном Офисе генпрокурора Руслана Рябошапки.

Как мы узнали из собственных источников на Резницкой, вместо обещанного существенного повышения зарплаты до 60-70 тысяч гривен, рядовым прокурорам отделов Офиса генерального заплатили меньше, чем они получали до реформы, которая заставила проходить их трехуровневое изнурительное тестирование и собеседование с полной проверкой деклараций за все годы.

До реформы те же рядовые сотрудники получали порядка 29 тысяч гривен вместе с авансом, а при Рябошапке им накинули вместо обещанного двукратного повышения всего по 1-2 тысячи гривен.

И это при том что сам Рябошапка в январе за такую же зарплату сотрудникам, прошедшим аттестацию, оправдывался что лдескать заплатили не все и в следующую зарплату долги закроют и прокурорам Офиса ГПУ доплатят.

Прокуроры недоумевают как собрались Рябошапка со своими замами завлечь в Офис на 100 вакансий успешных адвокатов, которые за такие "копейки" в сравнении с их гонорарами ни за что работать не станут.

В закрытых пабликах прокуроров говорят что сейчас в Офис Рябошапки подались на конкурс "заробитчане" – патрульные полицейские и юристы из сельсоветов, которых и 30 тысяч в месяц вполне устраивает.

На эту тему в шутку в прокурорских группах в facebook выставляют цифры зарплат самого Рябошапки и его заместителей, которые получают по 300 и 200 тысяч гривен. А некоторые представители прокурорского сообщества призывают задуматься региональных и местных прокуроров – стоит ли проходить "три круга ада" переаттестации, чтобы потом получать зарплату меньше чем до реформы.

Скриншоты с группы прокуроров

Напомним, что на этой неделе "Страна" нашла дом, который принадлежит жене генпрокурора Руслана Рябошапки - Олесе Бартовщук. Он расположен во французской коммуне Ла-Ванзено недалеко от Страсбурга. В этом поселке находится известный в округе ресторан Relais De La Poste, который имеет звезду "Мишлен" - знак отличия известного в мире ресторанного рейтинга.