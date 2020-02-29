Один из крупнейших представителей иностранных держателей украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Ситибанк разослал партнерам письмо с предложением выкупить у Ситибанка и его клиентов пакеты ОВГЗ.

Об этом сообщили "Стране" источники на межбанковском валютном рынке.

Учитывая объёмы ОВГЗ, которые есть у Ситибанка и его клиентов, это было воспринято как очень тревожный знак того, что иностранцы собираются выходить из украинских гособлигаций, конвертировать гривню в доллар и уходить с рынка.

Что, в свою очередь, приведет к падению курса гривны.

Казначеи рассказали, что именно из-за этого банки вчера начали скупать доллар, а гривня заметно просела.

Подробнее о ситуации на валютном рынке читайте в нашей статье "Иностранные обезьяны с гранатой".

Ранее "Страна" писала, что МВФ заявили о прогрессе на переговорах с Украиной.

Также мы рассказывали, что на последних торгах зимы гривня упала, но НБУ обещает ее укрепление в марте.