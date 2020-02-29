Специалисты из Международного валютного фонда (МВФ) заявили о том, что они достигли в Украине прогресса по поводу законодательных инициатив. Они будут обсуждать важные для решения вопросы еще в ближайшие дни.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает "Интерфакс-Украина".

"Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни".

Напомним, группа экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве 20 февраля и проработала около недели.

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