Бывшего вице-премьера времен Януковича не планируют включать в обновленный состав украинского правительства.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова" в пятницу, 28 февраля.

"Этого не будет", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос корреспондента программы, который напомнил, что фамилия Тигипко фигурировала в слухах в течение последних дней.

Слова про Арахамии о Тигипко - на 01:49:35. Видео: YouTube/Shuster online

Кроме того, Арахамия рассказал, зачем Зеленский собирает внеочередное заседание Рады на 4 марта - для того, чтобы рассмотреть важные законы и привести в Кабинет министров новые лица. Кроме того, Рада заслушает отчет правоохранителей.

Ранее "Страна" вспоминала, чем известен Сергей Тигипко.