Известный участник Майдана, волонтер АТО и публицист Геннадий Друзенко на своей странице в ФБ в заувалированной форме призвал к убийству известного юриста Андрея Портнова.

Друзенко написал, что в Украине, по его мнению, нет "настоящих последователей Степана Бандеры". Доказательством этого, по его мнению, является то, что Андрей Портнов до сих пор "глумится над Майданом".

"Степан Бандера - не мой герой. Я всегда это публично признавал. Но Бандеру есть за что уважать. Человек умел убивать, страдать и в конце концов погибнуть за свои принципы, не изменив их. А вот относительно современных "бандеровцев", которые паразитируют на имени практика и вдохновителя политики свершившихся фактов, у меня есть огромное подозрение, что они ненастоящие", - сказал волонтер.

Далее он пояснил почему так считает: "я утверждаю, что пока Портнов безнаказанно и публично глумится над Майданом, в Украине нет ни одного настоящего бандеровца - есть лишь ряженные и самозванцы".

"Никогда не поверю, что у Портнова охрана лучше министра внутренних дел межвоенной Польши Бронислава Перацкого (министр был убит оуновцами по приказу Бандеры в 1934 году - Ред.) или секретаря советского консульства во Львове агента иностранного отдела ОГПУ Алексея Майлова (был убит в 1933 году во время нападения оуновцев на консульство - Ред.)", - заявил активист.

В конце сообщения он обратился к тем, кто называет себя "бандеровцами" и призвал либо быть "настоящими последователями Бандеры", либо не упоминать его имя попусту.

Скриншот: Facebook/Gennadiy Druzenko

Портнов отреагировал на этот пост в своем Telegram-канале.

“Бандеру есть за что уважать, — человек мог убивать. Я утверждаю, что пока Портнов безнаказанно глумится над Майданом, в Украине нет ни одного настоящего бандеровца. Не поверю, что у Портнова хорошая охрана, поэтому или будьте настоящими или не эксплуатируйте имя проводника ОУН”, — заявил сегодня постоянный автор издания Радио Свобода, "волонтёр" Геннадий Друзенко.

Конечно, друзья, я НХ видел угрозы всего этого бродячего по стране быдла и поднявшегося со дна рогулья. Но хочу сказать, что при бездействии властей и отсутствии государственной политики в отношении радикалов и бродячих по стране активистов, патриотов, вооружённых бандформирований и остального отребья, нам придётся отвечать на эти тезисы саморегулированием", - написал Портнов.

Скриншот: Telegram/Андрей Портнов

Ранее "Страна" писала, что Портнов рассказал, как Вакарчук получил гонорары за концерты "Океана Эльзы" от швейцарской компании, которой руководит россиянка.

Также мы рассказывали, что что Андрей Портнов потребовал объяснения касательно того, почему в школьном учебнике для 11 класса "Украина и мир" в заданиях для старшеклассников написали об экс-главе Института национальной памяти Владимире Вятровиче.