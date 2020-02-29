Заработная плата за первый месяц 2020 года у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова оказалась меньше, чем у его заместителей. У Разумкова - 37,8 тыс. гривен, первого зама Разумкова Руслана Стефанчука - 53,6 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк– 33,9 тыс. гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ аппарата Рады на их запрос.

Зарплата Разумкова за январь составила 37 816,01 гривны. Стефанчук получил в январе 53 583,48 гривны зарплаты, а Кондратюк 0 33 951,17 гривны. Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк не начислялась доплата на выполнение депутатских полномочий за январь.

Фото: Украинские новости

Напомним, что помощникам народных депутатов Украины так и не прислали на банковские карты зарплату за февраль, деньги выдают в только в кассах и не всем.

Также мы рассказывали, что Бородянский назвал свою зарплату за январь, которая оказалась в пять раз меньше показанной в отчете Кабмина.