Президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Верховной Рады страны для того, чтобы рассмотреть важные законы и привести в Кабинет министров новые лица. Кроме того, Рада заслушает отчет правоохранителей.

Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".



Первой причиной созыва внеочередного заседания он назвал необходимость принятия ряда важных на сегодня законов, которые невозможно принять в обычном режиме, потому что рассматриваются поправки к законопроекту о земле.



Второй причиной он назвал усиление Кабмина новыми кадрами.



"Приближается экономический кризис. Якобы есть признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса. Нужно Кабмин превратить фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, нужно сделать несколько кадровых решений. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным. Кого-то привлечь и кого-то изъять в том числе", – отметил глава фракции.



При этом он отказался назвать фамилии тех, кто может войти в состав обновленного Кабинета министров, уточнив лишь, что в нем не будет Сергея Тигипко.



Третьей причиной незапланированной ранее встречи, Арахамия назвал “посадки, которых все ждут”. В связи с этим заслушают отчет правоохранительных органов.

Арахамия рассказал, что обсудят на заседании ВР. Слова Арахамии с 1:45:38. Видео: YouTube/Shuster online

Ранее "Страна" писала, что Портнов назвал внеочередную сессию Рады плохой приметой для Сытника и Рябошапки.

Также мы рассказывали, что Рада на внеочередном заседании проголосует за допуск иностранных войск на территорию Украины.