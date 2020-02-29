С октября по февраль, когда начался сезон гриппа в Украине, болезнь унесла жизни 43 человек. Причина смертности - отсутствие прививки у многих.

Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в программе "Право на владу".

В Украине всего 1,5-2% от всего населения привиты от гриппа. Так что для жителей Украины обычный и свиной грипп куда опаснее коронавируса потому что они есть на территории страны и уже передаются между людьми.

"В первую очередь мы должны вакцинироваться от тех болезней, от которых можно защититься, от гриппа в частности. На второй стадии мы должны своевременно консультироваться с врачом. Ведь именно врач должен принимать тактику лечения", - заявил Ляшко.

Каждую неделю в стране 200 - 240 тысячам украинцев оказывается медицинская помощь. При этом позднее обращение к врачу может привести к тому, что врачи уже не смогут оказать вам квалифицированную помощь.

Ранее "Страна" писала, что в украинских аптеках из продажи исчезли защитные маски, а интернет-магазины взвинтили на них цены.

Также мы рассказывали, что медики выяснили, почему после гриппа умерли три женщины в Запорожье.