Кабинет Министров Украины готов к тому, чтобы объявить карантин, если в Украине будет зафиксирован коронавирус из Китая Covid-19. Карантин затронет транспорт, туризм и другие отрасли.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Он сказал сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 28 февраля.

"Я могу сказать перечень того, что будет в Украине. Прежде всего, это будет карантин. Мы будем пытаться как государство делать, чтобы люди друг с другом не встречались. Это повлияет на транспорт, на туризм, на некоторые другие отрасли. У нас есть тут полный план. Тут написано красным - "экономический прогноз в случае негативного сценария", - сказал Милованов.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства проводит межведомственные собрания и встречается с ассоциациями для оценки влияния вспышки вируса и уменьшения возможных рисков.

"Если надо, мы будем вводить ограничение на цены для того, чтобы не завышали цены во время того сценария "С", - комментирует министр пессимистический прогноз правительства.

Милованов также считает, что Украина может усилить экономику из-за вспышек коронавируса в других странах, а также из-за того, что цены на нефть и газ на мировом рынке снизились.

"Для нас это лучше. Когда металл не будет производится в Китае, это даст возможность нам и миру в целом производить больше металла", - допускает он.

Милованов рассказал о плане Украины насчет коронавируса. Выступление министра начинается с 1:05:15 минуты. Видео: YouTube/Shuster online

Напомним, Украина готовится к тому, что в страну, возможно, придет коронавирус. Так в Украину привезут тесты, которые за 15 минут определят у человека наличие коронавируса. Кроме того, в украинских больницах медиков просят отложить плановые операции в ожидании вспышки коронавируса.

Ранее "Страна" писала, что у Авакова показали спецвертолет для транспортировки больных коронавирусом с капсулой и биозащитой.