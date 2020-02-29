За пятницу, 28 февраля, боевики на Донбассе 8 раз обстреляли позиции Украины. Они стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме того, обстрелы велись из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, работали снайперы. Один военный ранен.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

Два раза рядом с Водяным. Вблизи Пищевика. Неподалеку Лебединского. Рядом с Новотроицким.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших позиций, а именно:

Неподалеку Новотошковского;

дважды в районе населенного пункта Орехово.

"Вчера, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение" - говорится в сообщении.

С началом суток 29 февраля периода российские оккупационные войска трижды открыли огонь по позициям Украины, а именно:

В районе Невельского. Неподалеку Майского. В районе населенного пункта Красногоровка.

"За текущие сутки потерь нет", - сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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