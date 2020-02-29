Во Франции количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло с 19 до 57. В связи с этим власти рекомендовали воздерживаться от рукопожатий, чтобы не подхватить инфекцию.

Об этом сообщает Reuters.

"Вирус сейчас циркулирует на нашей территории... Я рекомендую пока не пожимать друг другу руки", - сказал министра здравоохранения Оливье Веран журналистам на брифинге.

В стране не ограничились советами - руководство принимает экстренные меры. По словам Верана, во Франции после окончания каникул в воскресенье закроют несколько школ в районе Уазы к северу от Парижа. Это будет сделано, чтобы остановить распространение вируса.

Веран призвал граждан помочь остановить распространение вируса, соблюдая правила безопасности.

"Защитите себя и своих близких", - сказал чиновник.

Как писала "Страна", к 26 февраля во Франции от нового вируса скончались два человека.

Между тем в Италии уже насчитывается 21 умерший и 800 зараженных.