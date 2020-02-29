Днепропетровский окружной админсуд восстановил в должности прокурора Киева Сергея Юлдашева, уволенного в 2015 году согласно закону об очищении власти.

Об этом свидетельствую данные из Единого реестра судебных решений.

"Признать противоправным и отменить приказ генпрокурора от 23.03.2015 г. об освобождении от должности прокурора города Киева. Восстановить в должности прокурора города Киева с 24 марта 2015 года. Взыскать с прокуратуры Киева сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 37097 гривен за вычетом размера обязательных платежей", - говорится в решении суда.

Судьи в своем решении ссылаются на толкование Европейского суда по правам человека: "Коллегия судей считает, что освобождение от занимаемой должности, основанное на коллективной ответственности, без выяснения конкретных выполняемых функций и личного участия (прокурора - ред.) в узурпации власти президентом Украины...не может быть признано приемлемым в демократическом обществе".

Кроме того, судьи обратили внимание, что руководство Генпрокуратуры не проверяло, совершал ли Юлдашев действия, направленные на узурпацию власти Виктором Януковичем, подрыв национальной безопасности или нарушение прав людей.

Ранее сообщалось, что бывшему прокурору объявили подозрение в похищении человека.