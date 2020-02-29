Киев не собирается принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Украинская власть считает, что в годовщину Победы нужно разбираться в причинах трагедии и прощать друг друга.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

На вопрос интервьюера, как отреагировал бы Киев, получи он от Москвы приглашение на официальные торжества 9 мая, глава МИД дал понять, что не приемлет сам факт празднования Дня Победы.

"Но позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире", - заявил Пристайко.

Видео: YouTube/ Україна 24

Как писала "Страна", осенью президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность приехать в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.

Приглашение на торжества получил из Кремля Дональд Трамп. А Владимиру Зеленскому предложения приехать пока не поступало.