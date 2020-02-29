США обвинили Китай в нарушении двусторонних и международных договоренностей.

Обвинения американской стороны связаны с инцидентом в Тихом океане, когда китайский корабль применил лазер.

Об этом говорится в официальном заявлении Военно-морских сил США.

Происшествие случилось еще 17 февраля. Тогда эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, который патрулировал район международных вод Тихого океана в 380 милях к западу от острова Гуам.

Лазер засек специальный датчик самолета, невооруженным глазом он не был виден. Как сказали в военном ведомстве, лазер такого класса "потенциально может причинить серьезный ущерб летным экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам наблюдения".

В ВМС США назвали действия эсминца "небезопасными и непрофессиональными", добавив, что американский самолет совершал патрулирование в полном соответствии с международными нормами.

В Пентагоне уже сообщили, что официальный Вашингтон готовит дипломатический демарш.

В январе "Страна" писала, что вооруженные силы Китая хотят в ближайшие годы создать боевое лазерное оружие, пригодное к установке на летательных аппаратах.

А летом мы рассказывали, что в Пентагоне разработали лазер, который на расстоянии в 200 метров узнает людей по биению сердца.





