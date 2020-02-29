В четверг, 27 февраля, издание The Guardian сообщило о возможном визите в Украину президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Официально информация о приезде лидеров не подтверждена.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Однако глава МИД подтвердил, что оба политика приглашены Киевом.

"Президент США приглашен в Украину. Также приглашен и премьер-министр Великобритании. И как раз о них обоих шла речь в статье The Guardian, которая не подтверждена официальными каналами", - сказал Пристайко.

Он сообщил, что в ответ Джонсон и Трамп пригласили украинскую сторону сделать ответный визит, когда будет возможность. Только о датах поездок речь пока не шла.

Ранее "Страна" цитировала пожелание президента США о том, чтобы Россия и Украина примирились.

Мы также писали, что в январе Украину посетил госсекретарь США Майк Помпео.