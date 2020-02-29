Визит Трампа и Джонсона в Украину официально не подтвержден - Пристайко
В четверг, 27 февраля, издание The Guardian сообщило о возможном визите в Украину президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Официально информация о приезде лидеров не подтверждена.
Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко.
Однако глава МИД подтвердил, что оба политика приглашены Киевом.
"Президент США приглашен в Украину. Также приглашен и премьер-министр Великобритании. И как раз о них обоих шла речь в статье The Guardian, которая не подтверждена официальными каналами", - сказал Пристайко.
Он сообщил, что в ответ Джонсон и Трамп пригласили украинскую сторону сделать ответный визит, когда будет возможность. Только о датах поездок речь пока не шла.
Ранее "Страна" цитировала пожелание президента США о том, чтобы Россия и Украина примирились.
Мы также писали, что в январе Украину посетил госсекретарь США Майк Помпео.