В Париже в пятницу вечером, 28 февраля, акция протеста конголезской оппозиции привела к столкновениям демонстрантов и сил правопорядка, пожару и частичной эвакуации Лионского вокзала.

Недовольство конголезцев вызвал концерт известного певца из Демократической Республики Конго Фалли Ипупы, который считается близким к действующей власти в ДРК.

Опасаясь столкновений, префектура Парижа отклонила семь заявок на проведение массовых акций протеста против концерта конголезского певца. Несмотря на запрет, демонстрация состоялась и переросла в стычки между фанатами музыканта и противниками концерта Ипупы, запланированном на стадионе AccorHotels Arena на востоке Парижа.

После вмешательства полиции, стихийная акция завершилась поджогом мусорных баков, от которых огонь перекинулся на припаркованные возле площади Лионского вокзала мотоциклы и автомобили.

В целях безопасности полиция эвакуировала подземную часть вокзала, было прервано движение экспресс-поездов на линии RER D.

Ранее сообщалось, что в Париже оцепили полицейский участок, в котором стало плохо китайцу.