Появились новые данные о количестве зараженных коронавирусом в Италии и скончавшихся от него. 28 февраля выявлено более 800 заболевших.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на статистику службы гражданской обороны.

Глава службы Анджело Боррелли вечером в пятницу сказал журналистам, что врачи в Италии выявили 821 случай заражения коронавирусом. 21 пациент скончался.

Больше всего от нового вируса пострадали северные регионы Италии.

Как писала "Страна" 27 февраля, в тот день власти сообщали о 650 заразившихся и 17 умерших. Таким образом, за сутки прибавилось 150 заболевших.

Сегодня мы рассказывали о мерах, принятых против коронавируса Саудовской Аравией. Власти королевства закрыли Мечеть Пророка в Медине и запретили въезд из стран, где есть много больных коронавирусом.