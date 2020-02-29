Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня, 28 февраля, повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу.

Это стало известно "Новому времени" из своих источников.

Гончарук раздражен ситуацией, в которой медиа публично смакуют кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.



Последней каплей терпения Гончарука, по словам одного из источников, близкого к ситуации, стала встреча между президентом, министром юстиции Денисом Малюськой и бизнесменом Игорем Коломойским, в ходе которой глава государства обрушился с критикой на министра.

До прихода в правительство Малюська, так же как и Гончарук, работал в BRDO/World Bank Group, и считался человеком близким к премьеру.

Также источники НВ сообщили, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента. Предыдущий глава Офиса Андрей Богдан якобы поддерживал начинания нынешнего премьера в значительно большей степени.

Заменой Гончаруку, который может стать исполняющим обязанности премьера, окружению президента видится Денис Шмыгаль. Последний недавно стал вице-премьером в правительстве. Юридические механизмы, которую могут обеспечить ротацию, пока находятся в состоянии поиска, сообщили источники.

В подтверждение намерений президента провести замены на высшем уровне Кабмина, НВ из несвязанных источников получил копию документа, который президент направил главе парламента Дмитрию Разумкову. В нем глава государства требует созвать внеочередное заседание Рады в 16.00 в среду 4 марта.

Последним из пяти пунктов повестки Зеленский предлагает парламенту рассмотреть вопрос о Кабинете министров.

Данную информацию прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Новое время" пишет, что Гончарук ещё раз написал сегодня заявление об отставке. И якобы требует, чтоб Зе его удовлетворил.

"Гончарук раздражен ситуацией, в которой медиа публично смакуют кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур. Последней каплей терпения Гончарука, по словам одного из источников, близкого к ситуации, стала встреча между президентом, министром юстиции Денисом Малюськой и бизнесменом Игорем Коломойским, в ходе которой глава государства обрушился с критикой на министра", - пишет "Новое время".

На данный момент неизвестно - правда это или нет. И если правда, то удовлетворит ли Зеленский это прошение.

Но тут нужно понимать следующее.

1. Украину, как и весь мир, ждут очень непростые времена из-за надвигающегося экономического кризиса, импульс которому дала эпидемия коронавируса. По Украине, как показал опыт 2008 года, кризис ударит особенно сильно из-за примитивной структуры экономики, сырьевой структуры экспорта, слабости государства и скудности резервов (за минувшие 12 лет ситуация по всем этим параметрам только ухудшилась).

2. Как и во время предыдущих кризисов 2008 года и 2014-2015 годов зависимость Украины в такой период от помощи МВФ критически возрастает. А потому Гончарук и Ко, которые чувствуют за собой поддержку западных посольств и МВФ, могли почувствовать себя уверенно и попробовать снова "качать права".

3. Если Гончарука все-таки уволят именно сейчас, то это будет лично для него неплохим выходом из ситуации. Его отправят в отставку как раз накануне очень больших проблем и ни он, ни прочие "соросята", которые наверняка уйдут вместе с ним, за это формально нести ответственность не будут. А все шишки полетят на их преемников. Особенно, если прервётся ещё и сотрудничество с МВФ.

Поэтому для Зеленского выбор сложный.

Ведь вопрос здесь не просто в увольнении Гончарука, которое само по себе ничего не поменяет. А в необходимости смены стратегии государства по всем параметрам - вопросы войны и мира на Донбассе, отношения с Западом и Россией, отношения с МВФ и многое другое.

Ситуация объективно сложная и требующая системных решений.

Ранее "Страна" информировала, что рейтинг неодобрения Кабмина Гончарука за 4 месяца вырос с 27% до 66%.