Украинские власти планируют эвакуировать граждан страны, оставшихся в китайском Ухане. Возможно, для этого будет привлечена помощь других стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Глава ведомства сказал, что о вывозе украинцев из других стран речи пока не идет.

"Единственное, что мы планируем, - это дополнительная эвакуация тех граждан, которые остались в Ухане, и думаем, каким образом их оттуда забрать. У нас есть разные варианты. На сегодняшний момент наиболее целесообразным представляется привлечение помощи других стран", - сообщил Пристайко.

Видео: YouTube/ Україна 24

Он напомнил, что Украина помогала в эвакуации граждан других стран, поэтому рассчитывает на ответный жест.

"В ответ мы рассчитываем на то, что нам помогут тоже эвакуировать наших граждан, их не так много осталось... У нас сейчас есть страна европейская, которая предлагает забрать наших граждан из Уханя. Мы, в принципе, готовы в ближайшие дни это сделать", - отметил Пристайко.

Ранее другие представители МИД Украины тоже заявляли, что эвакуации из других стран, в частности Италии, не планируется.

"Страна" внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в мире и у границ Украины.