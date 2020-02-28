Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что даже если цена на нефть упадет до 30 долларов за баррель и продержится на таком уровне до четырех лет, правительство сможет полностью профинансировать все бюджетные расходы, сообщает ТАСС.

По его словам, традиционно именно бюджет был источником нестабильности - денег не было, расходы сокращались. Однако теперь правительство приготовилось к любым неожиданностям.

При этом Силуанов подчеркнул, что не верит в столь долгое нахождение нефти на таком уровне. Она неизбежно вырастет, так как себестоимость добычи на многих месторождениях, и в первую очередь сланцевых в США, выше.

Базовая цена нефти, при которой российский бюджет будет сбалансирован, находится на уровне 42 долларов за баррель.

Резервов хватит на все плановые расходы даже при нефти по $30 в течение четырех лет. Однако Минфин весной еще раз уточнит прогноз и параметры бюджета с учетом последствий вспышки коронавируса.

Сейчас министр не видит необходимости предпринимать какие-то чрезвычайные меры со стороны Центробанка из-за падения нефти. Силуанов полагает, что ситуация не угрожает плановым показателям по инфляции, поэтому реагировать пока рано.

В пятницу, 28 февраля, стоимость эталонной нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже 49 долларов - минимум за 2,5 года. Позднее она скорректировалась, приблизившись к 50 долларам.

С начала 2020 года нефть потеряла порядка 20 процентов стоимости. Такая динамика связана с распространением коронавируса, что, как ожидается, серьезно замедлит мировую экономику.

Как сообщалось, нефть стремительно падает из-за коронавируса.