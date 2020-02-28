Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию в сирийском Идлибе с лидером США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом информирует агентство Anadolu.

Американский лидер заявил, что в Белом доме решительно осуждают атаку на турецких военных в сирийском Идлибе. Стороны также обсудили двусторонние отношения и региональную тематику. Эрдоган подтвердил решимость Анкары "очистить от элементов режима Башара Асада" зону в Идлибе.

Меркель и Эрдоган в свою очередь обсудили сирийский кризис, в том числе последние события в Сирии, а также сотрудничество и взаимодействие по региональным вопросам.

Диалог с Трампом и Меркель состоялся после разговора Эрдогана в президентом России Владимиром Путиным 28 февраля.

В ответ на атаку на турецких военных, в ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Сирийские военные потеряли комплексы "Бук" и "Панцирь", 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

Напомним, что после обострения в Сирии Украина поддержала Турцию и осудила Россию.

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