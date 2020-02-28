Саудовская Аравия приняла превентивные меры для защиты страны от коронавируса. В королевстве запрещено посещать одну из мусульманских святынь, а также ограничен въезд из некоторых регионов планеты.

Об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

В информационном баннере, размещенном в микроблоге, сказано, что для посещения закрывается Мечеть Пророка в Медине. Посещать ее могут только паломники, прибывшие в страну не позднее 14 дней назад и у которых нет симптомов коронавируса.

Кроме того, в королевство запрещен въезд туристам из тех стран, где распространение коронавируса представляет угрозу.

В МИД отметили, что меры носят временных характер.

"Страна" внимательно следит за развитием ситуации с распространением коронавируса по миру.

Ранее мы приводили заявление СНБО Украины о том, что коронавирус рано или поздно попадет в страну, поэтому власти уже подготовили 12 500 коек.