Саудовская Аравия закрыла Мечеть Пророка в Медине и запретила въезд из стран, где есть больные коронавирусом
Саудовская Аравия приняла превентивные меры для защиты страны от коронавируса. В королевстве запрещено посещать одну из мусульманских святынь, а также ограничен въезд из некоторых регионов планеты.
Об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.
В информационном баннере, размещенном в микроблоге, сказано, что для посещения закрывается Мечеть Пророка в Медине. Посещать ее могут только паломники, прибывшие в страну не позднее 14 дней назад и у которых нет симптомов коронавируса.
Кроме того, в королевство запрещен въезд туристам из тех стран, где распространение коронавируса представляет угрозу.
В МИД отметили, что меры носят временных характер.
"Страна" внимательно следит за развитием ситуации с распространением коронавируса по миру.
Ранее мы приводили заявление СНБО Украины о том, что коронавирус рано или поздно попадет в страну, поэтому власти уже подготовили 12 500 коек.