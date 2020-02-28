Пять тысяч хирургических масок украли из больницы в испанском Вальядолиде.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Медики в шоке. Говорят, из операционного блока исчезли 250 ящиков с масками и 70 бутылок дезинфицирующего мыла. И, поскольку доступ туда очень ограничен, в больнице подозревают своих", - рассказывают в сюжете.

В полицию работники заведения решили не обращаться, поскольку номинальная стоимость украденного лишь 70 евро. Впрочем, масок по обычной цене в испанских аптеках уже не найти, а их средняя стоимость в онлайн-магазинах - 15 евро за штуку.

Ранее "Страна" со ссылкой на институт Коха сообщала, что против коронавируса нет вакцины, а разработать ее быстро невозможно.

Кроме того, в украинских больницах медиков просят отложить плановые операции в ожидании вспышки коронавируса.