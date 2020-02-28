Бобры уничтожили фруктовые сады жителей одной улицы села Лосиновка, что на Черниговщине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Сначала люди и грызуны мирно уживались, но бобровые аппетиты неприятно поразили людей. Сначала грызунам люди обрадовались, мол, дикая природа, а как только они положили глаз на фруктовые сады - доброму соседству наступил конец", - говорится в сюжете.

"Мы не знали, что они едят все подряд", - жалуется одна из местных жительниц.

Больше того, бобры прокопали под дорогой настоящий тоннель и люди теперь боятся, чтоб дорога не ушла под землю.

"100 лет назад из-за популярности бобровой шерсти и мяса грызуны были на пороге уничтожения, но их спас запрет на охоту, а теперь их популяция постоянно растет", - рассказывают в сюжете.

Ранее сообщалось, что в Киеве в прошлом году Жуков остров атаковали бобры.

Также мы публиковали фото, как в зоне отчуждения чернобыльские бобры уничтожают деревья.