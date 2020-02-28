Во вторник, 25 февраля, был обнаружен мертвым бизнесмен Леонид Вульф. Некогда он был партнером врага Игоря Коломойского.

"Страна" продолжает отслеживать подробности резонансного расследования смерти известного в 1990-х предпринимателя.

Как мы сообщали, его тело нашли с пистолетом-пулеметом "Скорпион" в руке. Вульф находилося в собственной квартире на улице Городецкого в Киеве. Вчера бизнесмена похоронили.

Суицид остается основной версией следствия. К нему могла подтолкнуть кража 200 тысяч долларов, которые Вульф откладывал на черный день и планировал потратить на лечение тяжелой болезни. На самоубийство также указывают предсмертная записка и нетронутая обстановка в квартире.

Из собственных источников в МВД мы узнали, что дело взято на контроль в верхах Нацполиции. И версию о суициде проверяют с особой тщательностью. Как говорят наши источники в правоохранительном ведомстве, уж слишком много врагов было у умершего.

В деле назначено много экспертиз, в том числе баллистическая и судебно-медицинская, которые должны дать ответ на вопрос, не помог ли кто-то нажать на спусковой крючок бизнесмену.

Интересно, что при вскрытии тела не удалось обнаружить пулю из "Скорпиона". Вероятно, она вышла навылет. Сейчас следователи вместе с экспертами-криминалистами пытаются отыскать ее в квартире покойного на Городецкого. Не исключено, что сплющенная пуля застряла в предметах интерьера.

Как говорят специалисты по баллистике, это важный вещдок, который поможет рассчитать траекторию выстрела. По нашим сведениям, дополнительный осмотр места происшествия пока не дал результата: пулю так и не обнаружили.

Напомним, осенью "Страна" писала о краже из квартиры Вульфа большой суммы денег.

Мы также публиковали текст предсмертной записки бизнесмена.