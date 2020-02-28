Полиция не может найти пулю "Скорпиона", убившую бизнесмена Вульфа
Во вторник, 25 февраля, был обнаружен мертвым бизнесмен Леонид Вульф. Некогда он был партнером врага Игоря Коломойского.
"Страна" продолжает отслеживать подробности резонансного расследования смерти известного в 1990-х предпринимателя.
Как мы сообщали, его тело нашли с пистолетом-пулеметом "Скорпион" в руке. Вульф находилося в собственной квартире на улице Городецкого в Киеве. Вчера бизнесмена похоронили.
Суицид остается основной версией следствия. К нему могла подтолкнуть кража 200 тысяч долларов, которые Вульф откладывал на черный день и планировал потратить на лечение тяжелой болезни. На самоубийство также указывают предсмертная записка и нетронутая обстановка в квартире.
Из собственных источников в МВД мы узнали, что дело взято на контроль в верхах Нацполиции. И версию о суициде проверяют с особой тщательностью. Как говорят наши источники в правоохранительном ведомстве, уж слишком много врагов было у умершего.
В деле назначено много экспертиз, в том числе баллистическая и судебно-медицинская, которые должны дать ответ на вопрос, не помог ли кто-то нажать на спусковой крючок бизнесмену.
Интересно, что при вскрытии тела не удалось обнаружить пулю из "Скорпиона". Вероятно, она вышла навылет. Сейчас следователи вместе с экспертами-криминалистами пытаются отыскать ее в квартире покойного на Городецкого. Не исключено, что сплющенная пуля застряла в предметах интерьера.
Как говорят специалисты по баллистике, это важный вещдок, который поможет рассчитать траекторию выстрела. По нашим сведениям, дополнительный осмотр места происшествия пока не дал результата: пулю так и не обнаружили.
Напомним, осенью "Страна" писала о краже из квартиры Вульфа большой суммы денег.
Мы также публиковали текст предсмертной записки бизнесмена.