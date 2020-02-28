Заразившиеся коронавирусом COVID-19 могут полностью выздороветь в течение 20 дней. Причем 20 дней отсчитываются со дня проявления первых симптомов заражения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта и официального представителя Всемирной организации здравоохранения Тарика Язаревича.

В своих выводах эксперт сослался на данные свежих исследований.

"Согласно нашим клиническим рекомендациям, пациента можно отпустить из больницы после двух подряд негативных тестов на вирус, проведенных с разницей в сутки. Исходя из доступных на данный момент исследований, период полного выздоровления человека с момента проявления симптомов составляет примерно 20 дней", - сказал Яраревич.

Что касается выработки иммунитета к коронавирусу, то об этом говорить пока рано, считают в ВОЗ, так как полностью заболевание еще не изучено. ВОЗ тщательно отслеживает всю поступающую информацию о повторных заражениях вирусом COVID-19, чтобы определить, насколько четко выполняются инструкции организации в каждом конкретном случае.

Как писала "Страна", оценка ВОЗ риска распространения коронавируса на глобальном уровне 28 февраля поднялась до очень высокой.

Ранее МОЗ Украины опровергло информацию о том, что инкубационный период при заражении вирусом составляет 28 дней.